50 Kutipan dalam Bahasa Inggris untuk Anda Bagikan Menyongsong Tahun Baru 2021

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kita sesaat lagi akan meninggalkan tahun 2020 dan menyongsong hadirnya tahun 2021. Harapannya, tahun depan memberikan cerita-cerita yang lebih indah dari tahun sebelumnya.

Dalam menyambut tahun baru, banyak momen yang akan diabadikan.

Kamu bisa melengkapinya dengan quotes tahun baru berikut ini.

Quotes ini bisa kamu bagikan di sosial media Instagram, Twitter, TikTok, Facebook hingga WhatsApp.

Berikut Tribunnews rangkum berbagai macam quotes tahun baru dalam bahasa Inggris, dikutip dari Real Simple dan Parade.com:

1. “Hey friend, don’t you dare forget, as you’re creating a new you, that there’s a whole lot about the old you that is worth keeping.” - Toni Sorenson

2. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” - Maya Angelou

3. “New Year’s Resolution: To tolerate fools more gladly, provided this does not encourage them to take up more of my time.” - James Agate

4. “People can say whatever they want about the sport of bodybuilding, but to get prepared to do a contest, or even to get into decent shape, it requires a certain amount of discipline, and it comes from taking a New Year’s resolution to a lifestyle.” - John Cena

5. “I think it would be much more sensible if resolutions began generally on January the second.” - Helen Fielding, Bridget Jones’s Diary