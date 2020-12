5 Spot Foto Keren di Wahana Ruang Seni Digital Kala.Borasi, untuk Feed Instagram Kamu  

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ruang seni digital inovatif bernama Kala.Borasi hadir di PVJ Bandung dari 12 Desember 2020 hingga 10 Januari 2021.

Tempat ini menawarkan 5 instalasi digital video maping bertemakan Look into The Eye of Monster dan lainnya.

Tema itu bertujuan mengajak pengunjung belajar dan memahami dunia monster melalui karya digital.

Menariknya, kelima instalasi tersebut juga memiliki spot fotografi yang cocok untuk menambah feed instagram.

Tribun Jabar berkesempatan mengunjungi dan melihat keindahan ruang seni digital ini di area lantai RL Paris Van Java, Jalan Sukajadi No 131-139, Kota Bandung, Sabtu (12/12/2020).

Berikut rangkuman Tribun Jabar tentang 5 spot instagramable di Kala.Borasi.

Spot Foto digital art video Cumi Kong. (tribunjabar/fasko dehotman)

1. Cumi Kong

Cumi Kong muncul di scene pertama.

Di scene ini, pengunjung akan melihat sosok cumi raksasa yang mengusai seluruh penjuru kota menggunakan tentakelnya.