Jane Shalimar Buka Suara Setelah Suami Menuding Hilang Tanpa Kabar, Rumah Tangga Terancam Pisah

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya Jane Shalimar buka suara setelah suaminya, Arsya Wijaya membuat pengakuan bahwa sang istri menghilang tanpa kabar.

Kini, Jane Shalimar pun menyampaikan kabarnya melalui media sosial Instagram.

Pada Insta Story, Jane Shalimar mengaku, dia dalam keadaan baik di rumahnya di Jakarta. Ia mengaku sedang bersama keluarga.

Ia meminta doa agar semua masalah yang dialaminya kini bisa cepat diselesaikan.

"Thank you for all for your concern.

Sampai saat ini keadaanku alhamdulillah sehat walafiat, alive and well bersama keluarga tercinta di rumah, di Jakarta.

Mohon doanya agar semua permasalahan bisa cepat selesai dan berjalan baik," tulisnya.

Jane Shalimar berikan kabar dirinya sekarang. (Instagram/janeshalimar_1)

Seperti yang dimuat Grid.ID, sebelumnya Arsya Wijaya berkoar tentang rumah tangganya yang tidak jelas.

Ia mengaku, awalnya Jane Shalimar meninggalkan rumah untuk menjadi tim sukses satu di antara calon Walikota Tangerang Selatan.

Arsya merasa kala itu, hubungan rumah tangganya sedang indah-indahnya.