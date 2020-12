Bisa Dipasang Jadi Caption IG, Ini Kumpulan Ucapan dan Kata Mutiara Selamat Tahun Baru 2021

TRIBUNJABAR.ID - Sebentar lagi, Tahun Baru 2021 akan menyambut.

Untuk memeriahkannya, Anda dapat membagikan ucapan selamat Tahun Baru.

Ucapan-ucapan ini dapat dibagikan di media sosial, seperti jadi caption IG dan status FB.

Atau, Anda juga dapat mengirimkan ucapan ini ke orang terdekat via chat WhatsApp.

Agar ucapannya berbeda, Anda dapat menggunakan ucapan dalam Bahasa Inggris.

Anda tak perlu khawatir mengenai kata-kata yang akan dirangkai.

Pasalnya, dalam tulisan ini telah dirangkum beberapa contoh ucapan selamat Tahun Baru dalam Bahasa Inggris.

Dihimpun TribunJabar.id dari ftd.com, berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat Tahun Baru dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan terjemahannya:

1. May the New Year start with fresh joys and a life filled with peace.

May you experience warmth and togetherness and prosperity too.