39 Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNJABAR.ID - Tinggal menghitung hari, Hari Natal 25 Desember 2020 akan segera tiba.

Anda bisa mengirimkan ucapan Natal menyentuh pada 24 Desember atau 25 Desember melalui chat WhatsApp.

Ucapan itu dapat dikirimkan mulai dari untuk keluarga, kerabat, rekan kerja, hingga sahabat dan teman.

Anda juga bisa lho berbagi kata-kata selamat Hari Natal 2020 kepada teman di media sosial.

Nah berikut ini ucapan Natal menggunakan bahasa Inggris yang bisa Anda gunakan untuk mengucapkan Hari Natal.

Melansir dari englishcoo, ini kumpulan ucapan Natal lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

1. Merry Xmas! Enjoy the magic of this holiday season by listening to music and celebrating the occasion with people U love & care for most.

Artinya: Selamat merayakan Natalan! Nikmati keajaiban musim liburan ini dengan mendengarkan musik dan merayakan acara dengan orang-orang yang Anda sayangi & kasihi.

2. Having a family like U makes me feel blessed. May U all be blessed with health and wealth. Merry Xmas!

Artinya: Memiliki keluarga seperti kalian membuatku merasa diberkati. Semoga kalian semua diberkati dengan kesehatan dan keberlimpahan rejeki. Ucapan Selamat Hari Natal!