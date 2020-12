Zara Leola dan Anneth Ceritakan Rasanya Memendam Rasa Demi Sahabat lewat Single Baru, 'Should I’

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

Memiliki kesamaan dengan sahabat tentu terasa menyenangkan.

Kalian bisa menikmati segalanya dengan selerayang sama.

Namun, bagaimana jika kalian menyukai seseorang yang sama?

Hal inilah yang ingin disampaikan oleh Zara

Leola dan Anneth dalam single berjudul ‘Should I’.

Menurut Zara dan Anneth, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang perlahan mulai memiliki rasa pada seseorang tapi tidak sanggup mengucapkan. Bahkan hanya bisa memendam perasaan itu.

Intinya dari lagu ini adalah tentang perasaan suka terhadap seseorang yang sama, dan itu sahabatnya sendiri.

"Aku dan Anneth pengen banget punya lagu yang dinyanyikan berdua. Dari awal bersahabat, we really wanted to make a song and sang it loud. Terus akhirnya aku bilang ke Anneth dan dia setuju. Ini merupakan single

pertamaku yang keluar di tahun 2020," ujar Zara Leola dari rilis Musica Studio yang diterima Tribun Jabar, Sabtu (12/12/2020).

Anneth menambahkan, ia dan Zara cukup lama bersahabat, sering jalan dan kolaborasi bareng.

"Suatu hari ada tawaran dari Zara untuk bikin lagu barenga dan aku seneng banget. Akhirnya kami sampaikan ke music label masing-masing. Seneng banget akhirnya ide ini bisa direalisasikan," kata Anneth dari rilis yang sama.

