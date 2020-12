15 Kata Mutiara Natal yang Cocok Dibagikan Saat 25 Desember, Pasang Jadi Status WA atau Caption IG

TRIBUNJABAR.ID - Hari Natal 25 Desember 2020 sebentar lagi tiba, bagi Anda yang merayakannya dapat membagikan kata mutiara Natal ke orang-orang terdekat.

Kata mutiara ini dapat dibagikan via chat WhatsApp atau di media sosial seperti jadi caption IG (Instagram).

Tak perlu khawatir bagi Anda yang mengalami kebingungan dalam merangkai kata-katanya.

Pasalnya, dalam tulisan ini, dihimpun beberapa contoh kata mutiara ucapan selamat Hari Natal.

Dihimpun TribunJabar.id dari townandcountrymag.com, berikut ini adalah kumpulan kutipan dan kata mutiara Natal:

1. "Christmas may be a day of feasting, or of prayer, but always it will be a day of remembrance—a day in which we think of everything we have ever loved." – Augusta E. Randel

"Natal mungkin hari pesta, atau doa, tapi selalu menjadi hari kenangan — hari di mana kita memikirkan segala sesuatu yang pernah kita cintai." - Augusta E. Randel

2. "Christmas is forever, not for just one day. For loving, sharing, giving, are not to put away." – Norman Wesley Brooks

"Natal itu selamanya, bukan hanya untuk satu hari. Karena mencintai, berbagi, memberi, tidak bisa dihilangkan." - Norman Wesley Brooks

Baca juga: Perbedaan Tradisi Unik Merayakan Hari Natal di Berbagai Negara, dari Syanyol hingga Jerman

3. "Christmas now surrounds us, Happiness is everywhere. Our hands are busy with many tasks as carols fill the air." – Shirley Sallay