KERAS, Rizky Febian Nasihati Mending Teddy Kerja Daripada Mencari Hak yang Bukan Haknya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rizky Febian akhirnya angkat bicara tentang warisan yang ditinggalkan mendiang Lina Jubaedah. Masalah warisan itu diungkit Teddy Pardiyana, suami Lina setelah bercerai dengan Sule, ayah Rizky.

Masalah warisan itu menjadi konsumsi publik belakangan ini. Pihak Teddy dan Sule sudah bersuara meski tak di satu tempat.

Menanggapi pemberitaan di media yang simpang-siur, Rizky Febian dan Putri Delina pun datang ke Bandung untuk mengklarifikasi hal ini.

Sebelumnya, Teddy menuntut Rizky Febian dan Putri Delina untuk memberi perhatian kepada adik tirinya, Bintang. Bintang merupakan buah pernikahan Teddy dengan Lina yang meninggal mendadak.

Ucapan Teddy tentunya membuat Rizky Febian dan Putri Delina mempertanyakan hal tersebut.

Karena sebelumnya, Rizky Febian dan Putri Delina telah membantu kebutuhan sang adik melalui orang kepercayaan almarhumah Lina, yaitu Ecet.

Bahkan Rizky Febian mengatakan sebelumnya, Bintang justru sempat diurus oleh istri Ecet.

"Istrinya Pak Ecet nangis-nangis menceritakan itu semua. Makanya aku bilang apa pun kebutuhan soal Dedek Bintang, let me know, kabarin aja, apa pun itu. Selagi aku bisa bantu ya aku bantu, " ujar Rizky Febian saat jumpa pers di Law Office Budaya & Associates, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Sabtu (19/12/2020).

Rizky menjelaskan, Ecet adalah orang kepercayaan mendiang Lina yang tahu betul bagaimana aktivitas Lina.