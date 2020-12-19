Liga Primer Inggris
HT Liverpool Ngamuk di Kandang Palace, Unggul 3-0 Trio Firmanmin Tokcer, Link Live Streaming Babak 2
Liverpool unggul tiga gol di babak pertama lawatannya ke kandang Crystal Palace.
TRIBUNJABAR.ID - Liverpool berhasil unggul 3-0 dalam lawatannya ke kandang Crystal Palace, Sabtu (19/12/2020) malam hingga babak pertama berakhir.
Liverpool tampil dengan Trio Firmanmin (Firmino, Mane, dan Minamino) di laga ini.
Gol pertama bagi The Reds tercipta di menit 3.
Pemain asal Jepang Takumi Minamino berhasil menjebol gawang lawan setelah memanfaatkan umpan Sadio Mane.
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Keunggulan Liverpool bertambah di menit 36.
Kali ini giliran Sadio Mane yang mencetak gol.
Ia berhasil menjebol gawang Crsytal Palace memanfaatkan sodoran dari Roberto Firmino.
Dan di menit 44 Roberto Firmino yang mempersembahkan gol untuk The Reds.
Andy Robertson menjadi penyumbang assist untuk Bobby Firmino.
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Crystal Palace vs Liverpool
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Sadio Mane
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