Wajah Natural Pevita Pearce Dirawat Akibat Covid-19, Pesannya Beri Pelajaran, Begini Kondisinya

TRIBUNJABAR.ID - Aktris cantik, Pevita Pearce membawa kabar mengejutkan. Ternyata ia mendapatkan perawatan akibat Covid-19.

Menurut Pevita Pearce, sudah lima hari ia terinfeksi virus corona. Ia menyampaikan pengakuan tersebut melalui Instagram.

Pevita Pearce menyampaikan pesan yang memberikan pelajaran bagi warganet di media sosial.

Ia mengaku, sangat terkejut ketika mengetahui dia positif Covid-19.

Selama ini, Pevita Pearce bergaya hidup sehat. Ia mengonsumsi makanan yang sehat.

Kemudian, ia juga minum vitamin dan bekerja secara teratur. Selain itu, artis cantik ini juga mematuhi semua protokol kesehatan.

Pevita menyatakan, apa yang dialaminya mengingatkan bahwa orang sehat saja bisa terkena Covid-19.

Oleh karena itu, ia mengingat pengikutnya di media sosial agar selalu menggunakan masker saat bertemu dengan orang lain.

Ia juga mengingatkan untuk selalu jaga jarak. Berikut ini pesan yang ditulis Pevita Pearce.

"Day 5 with the Vid. For someone who eat healthy meals, take vitamins, regularly work out, and followed all the protocols.