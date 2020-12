27 Ucapan Selamat Natal 25 Desember 2020 yang Cocok Dikirimkan ke Keluarga, Bisa Dikirim via WA

TRIBUNJABAR.ID - Hari Natal 25 Desember 2020 sebentar lagi tiba.

Mulai dari sekarang, Anda bisa menyiapkan kata-kata ucapan selamat Natal untuk dikirimkan ke keluarga.

Ucapan Natal ini akan berguna terutama bila Anda tinggal berjauhan dengan keluarga.

Baca juga: Imbauan PGI untuk Gereja dan Jemaat Menjelang Natal 2020

Baca juga: Kata-kata Hari Natal 2020 Berbahasa Inggris, Lengkap Terjamahannya, Kirim untuk Keluarga dan Sahabat

Baca juga: Deretan Ucapan Selamat Natal atau Merry Christmas dalam Bahasa Inggris, Bagikan Saat 25 Desember

Apalagi saat ini sedang masa pandemi, di mana masyarakat diimbau untuk tak berkerumun dan tak bertemu banyak orang.

Ucapan-ucapan ini dapat dikirimkan melalui media sosial atau melalui pesan instan WhatsApp.

Dihimpun TribunJabar.id dari TribunJogja.com, berikut adalah kumpulan ucapan selamat Natal 25 Desember 2020 yang cocok dikirimkan untuk keluarga:

1. Having you as my friend makes me feel as if it is Christmas every day. Merry Christmas.

Memiliki sebagai teman membuatku merasakan Natal setiap hari. Selamat Natal.

2. Christmas is the day that holds all time together. (Alexander Smith)

Natal adalah hari dimana Ia mempersatukan semuanya.