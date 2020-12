Susunan Pemain Genoa vs Juventus, Live Streaming TV Bersama di RCTI Sesaat Lagi

TRIBUNJABAR.ID, GENOA - Paulo Dybala akan menjadi bagian lini depan Juventus saat mereka bertamu ke kandang Genoa di lanjutan Liga Italia, malam ini.

Laga Genoa vs Juventus Liga Italia akan berlangsung di Stadion Luigi Ferarris, Senin (14/12/2020) dini hari WIB via aplikasi RCTI plus.

Live streaming RCTI plus gratis dan susunan pemain laga Genoa vs Juventus Serie A Liga Italia bisa diakses dalam berita ini.

Di pertandingan ini, Paulo Dybala akan memimpin lini depan Juventus bersama Federico Chiesa dan Cristiano Ronaldo.

Dybala menyingkirkan Alvaro Morata yang masih harus menjalani skorsing.

Morata tak masuk dalam daftar pemain cadangan di laga ini.

Susunan Pemain Genoa vs Juventus

Genoa

Perin, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Pjaca, Scamacca.

Pelatih: Ronaldo Maran

Juventus