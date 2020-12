Viral Foto Indomie Goreng Topping Emas, Mau Coba? Ini Restoran yang Menjualnya

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah unggahan foto dengan narasi sajian Indomie Goreng dengan topping emas ramai dibicarakan di media sosial Instagram.

Foto itu dibagikan akun @lambe_turah, yang merupakan tangkapan layar akun Facebook Lorsiani Gultom.

Dalam tangkapan layar Facebook yang diunggah, Lorsiani menuliskan narasi:

“Makan Malam kami hari ini agak sedikit konyol. But, hey... this is real my DUBAI Fams and Friends.

Indomie Goreng GOLD Hanya di DUBAI!!!

Indomie goreng dengan taburan GOLD FLAKE 24karat!!!

Harganya 146 dirham=584.000 rupiah

Kalau beli indomienya tok di Indonesia bisa berkardus2 yh Let’s Go DUBAI... Now!!”

Hingga kini, unggahan akun @lambe_turah itu telah disukai lebih dari 111.685 pengguna.

Beragam komentar disampaikan pengguna lainnya atas unggahan tersebut.