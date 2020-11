Selamat Jalan Si Tangan Tuhan, Maradona Meninggal Dunia Tadi Malam

TRIBUNJABAR.ID - Si Tangan Tuhan berpulang.

Ya, legenda sepak bola Argentina Diego Maradona meninggal dunia.

Kabar mengejutkan itu mewartakan Maradona meninggal dunia pada Rabu (25/11/2020) malam waktu Indonesia.

Eks pemain Napoli itu meninggal dalam usia 60 tahun.

Berita meninggalnya Maradona disampaikan oleh media ternama Argentina, TyC Sports.

"Berita yang tidak pernah kami ingin sampaikan. Beristirahat dengan tenang, Diego," tulis akun Twitter resmi TyC Sports.

"Berita yang tidak pernah kami ingin sampaikan. Beristirahat dengan tenang, Diego," tulis akun Twitter resmi TyC Sports.

Pakar transfer Fabrizio Romano juga menyampaikan hal yang sama.

"Diego Maradona telah meninggal dunia. Berita buruk. Tidak ada kata-kata. Luar biasa. RIP, Dios," bunyi cuitan Fabrizio Romano.

"Diego Maradona telah meninggal dunia. Berita buruk. Tidak ada kata-kata. Luar biasa. RIP, Dios," bunyi cuitan Fabrizio Romano.