Lirik dan Chord Gitar Lagu Terima Kasih Guruku, Cocok Dinyanyikan Saat Momen Hari Guru Nasional 2020

TRIBUNJABAR.ID - Satu lagu yang cocok untuk dinyanyikan pada momen Hari Guru Nasional 2020 25 November adalah lagu berjudul Terima Kasih Guruku.

Lagu ini diciptakan oleh Sri Widodo.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Terima Kasih Guruku.

Terima Kasih Guruku - Sri Widodo

Intro : Am G F Am

Dm Am F G Am

Am G

Terima kasihku ku ucapkan

F Am

Pada guruku yang luhur

Dm Am

Ilmu yang berguna selalu di limpahkan

F G Am

Untuk bekalku nanti

Am G

Setiap hari ku di bimbingnya

F Am

Agar tumbuhlah bakatku

Dm Am

Kan ku ingat selalu nasihat guruku

F G Am

Terimakasihku ku ucapkan...

Am G

Terima kasihku ku ucapkan

F Am

Pada guruku yang luhur

Dm Am

Ilmu yang berguna selalu di limpahkan

F G Am

Untuk bekalku nanti

Am G

Setiap hari ku di bimbingnya

F Am

Agar tumbuhlah bakatku

Dm Am

Kan ku ingat selalu nasihat guruku

F G Am

Terimakasihku ku ucapkan...

Ucapan Hari Guru