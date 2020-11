Siloam Hospitals Punya Alat Cepat Hanya 15 Menit untuk Tahu Positif atau Negatif Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Siloam Hospitals menghadirkan tes molekuler isotermal di Indonesia.

Tes molekuler isotermal ini adalah metode terbaru deteksi Covid-19 dengan performa tinggi.

Pengumpulan sampel untuk tes dilakukan lewat usapan (swab) nasofaring dengan metode amplifikasi asam nukleat isotermal, sehingga menghasilkan waktu proses pemeriksaan lebih singkat dengan sensitivitas hasil tes 95,0 persen dan spesivisitas 97,9 persen.

Organisasi kesehatan WHO mencatat ada 474.455 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia dengan angka kematian sebanyak 15.393 dan 398.636 orang sembuh.

Oxford University’s Our World in Data merilis data tes harian per 1.000 orang menunjukkan bahwa per 17 November 2020 Indonesia telah menguji 0.12 orang per 1.000 setiap harinya selama rata-rata 7 hari.

Angka ini masih sangat kecil dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, seperti Filipina 0.25 per 1.000, Malaysia 0.55 per 1.000, dan India 0.72 per 1.000.

Baca juga: Wisata Edukasi Sejarah di Curug Walanda Citatah KBB, agar Milenial Tahu Kehidupan Pendahulunya

Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group, Caroline Riady, mengatakan layanan tes molekuler isotermal di jaringan Siloam Hospitals di seluruh Indonesia membuat warga akan semakin mudah mendapatkan akses terhadap tes Covid-19 dengan performa tinggi.

"Kami harap warga dapat memanfaatkan pilihan tes yang tersedia di jaringan rumah sakit kami untuk kesehatan dan keamanan bersama. Tes molekuler isotermal ini telah terbukti secara global dalam penerapan uji Covid-19, dan warga hanya bisa tahu dalam waktu lima sampai 15 menit untuk hasilnya apakah positif atau negatif," katanya, Minggu (22/11/2020) melalui virtual.

Tes molekuler isotermal ini, Caroline menegaskan tersedia di seluruh rumah sakit Siloam Hospitals Group mulai Rp. 999.000 (minimal 10 orang).

Tes ini juga, kata dia, sangat sesuai untuk kasus gawat darurat di IGD, tindakan operasi yang harus segera dilakukan, hingga rawat inap. Sebab alatnya portable atau mudah dibawa, sehingga tak terbatas pelayanannya.

"Warga yang sudah mulai beraktivitas dengan jumlah yang terbatas, seperti pernikahan, pertemuan sosial atau kantor bisa gunakan layanan ini, sebab kami sediakan layanan tes di rumah. Silakan hubungi Siloam Hospitals," katanya.

Baca juga: Siap Diburu, Mobil Murah Sitaan Ditjen Pajak Bogor, Toyota Avanza Cuma Rp 40 Jutaan, Innova Berapa?

Siloam Hospitals, lanjut Caroline, telah lakukan lebih dari 1.000 tes Covid-19 atau berkontribusi sekitar 5 persen terhadap pangsa nasional dan merawat lebih dari 9.000 kasus positif.

"Kami berharap adanya tes dengan metode baru ini bisa memberikan kontribusi lebih untuk atasi pandemi, termasuk akhiri penyebaran corona seefektif mungkin," katanya.