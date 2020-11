Foto-foto Bayi Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud, Kecantikan Arsila Tuai Pujian, Netter Terpesona

Novumaeris via Instagram/zaskia_gotix

TRIBUNJABAR.ID - Istri Sirajuddin Mahmud, Zaskia Gotik menunjukkan foto-foto anak pertamanya, Arsila Bungalia Sirkiani melalui media sosial Instagram.

Sebelumnya, Zaskia Gotik telah melahirkan bayi perempuan pada 7 November 2020.

Pada Jumat (20/11/2020), Zaskia Gotik menggelar acara aqikah untuk bayi kecilnya.

Mengangkat konsep serba merah muda, dekorasi acara tersebut terlihat cantik dan menarik perhatian.

Bayi kecil Zaskia dan Sirajuddin Mahmud terlihat imut berbaring di tengah ayah dan ibunya.

Baby Arsila mengenakan gaun bayi yang membuatnya terlihat manis.

Baby Arsila, bayi Zaskia Gotik terlihat cantik dan imut. (Novumaeris via Instagram/zaskia_gotix)

"Masya Alllah nak anak solehah nya Bunda sama papah Ini aunty uncle.

Photography by @novumaeris

In @yantiadeni

Fashion Stylist @wishnuajiofficial

Dress Cila by @yantiadeni_studio," tulis Zaskia Gotik yang mengunggah foto-foto anaknya, Sabtu (21/11/2020).

Postingan foto-foto ini menuai komentar positif. Paras Arsila Bungalia Sirkiani menjadi sorotan.

Banyak netizen yang memuji kecantikan bayi Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud.

