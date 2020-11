Kyle Walker Disebut Idiot Oleh Legenda Man United Ini, Kevin De Bruyne: Dia Bukan Orang Normal!

TRIBUNJABAR.ID - Bintang Manchester City, Kevin De Bruyne, terusik dengan komentar legenda Manchester United, Roy Keane.

De Bruyne tidak terima dengan ucapan Keane yang menyerang rekan satu timnya di Man City, Kyle Walker.

Walker mendapat kritik keras dari Roy Keane soal penampilannya pada laga Man City vs Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris, 8 November 2020.

Keane menilai Walker telah melakukan kesalahan konyol karena melanggar Sadio Mane hingga akhirnya Liverpool mendapat penalti dan mencetak gol pada menit ke-13.

Atas tindakan itu, Keane menyebut Walker dengan istilah "pemain idiot".

Mendengar kritik Keane, Kevin De Bruyne tidak terima dan membalas.

De Bruyne menilai kritik Keane sangat tidak berdasar karena satu kesalahan tidak bisa mendeskripsikan bagaimana kualitas Kyle Walker sesungguhnya.

"Sejak datang ke Man City, Walker adalah salah satu pemain yang paling konsisten di sini. Dia tidak pernah cedera dan selalu bermain," kata De Bruyne dikutip dari situs Four Four Two.

"Walker adalah seorang bek sayap yang bagus. Kita tentu tidak bisa menyamakan Trent Alexander-Arnold (Liverpool) dengan Walker. Mereka memiliki peran yang berbeda di tim," ucap De Bruyne.

"Trent adala seorang bek sayap yang lebih menyerang. Di sisi lain, Walker punya peran berbeda di Man City. Dia melakukan perannnya dengan sangat baik dan selalu bisa menjaga konsistensi," tutur De Bruyne.