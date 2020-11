Belgia vs Inggris, Gareth Southgate: The Three Lions Tak Gentar Lawan The Red Devils

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, mengatakan, Harry Kane dkk tak akan gentar melawan Belgia dalam laga UEFA Nations League 2020-2021.

Timnas Inggris bakal melawan tuan rumah Belgia di Stadion King Power Den Dreef, Leuven, dalam laga kelima Liga A Grup 2 UEFA Nations League 2020-2021, Minggu (15/11/2020) atau Senin pukul 02.45 WIB.

The Three Lions bertekad meraih hasil maksimal untuk menggusur posisi The Red Devils di puncak klasemen grup.

Inggris kini masih menduduki urutan ketiga klasemen dengan meraup 7 poin dari dari empat laga atau terpaut 2 angka dari Belgia.

Pada pertemuan pertama bulan lalu, Inggris sukses mengalahkan Belgia 2-1 di Stadion Wembley berkat gol penentu dari Mason Mount.

Namun, bertandang ke markas Belgia, Inggris justru memiliki bekal yang kurang bagus pada laga terakhir mereka di pentas UEFA Nations League.

Harry Kane dkk takluk 0-1 dari Denmark di kandang sendiri berkat gol penalti Christian Eriksen.

Di pihak lain, Belgia sukses meraih kemenangan 2-1 atas Islandia lewat brace Romelu Lukaku.

Gareth Southgate sendiri mengakui bahwa Belgia merupakan tim yang luar biasa.

Kendati demikian, Southgate tak gentar menghadapi kehebatan tim peringkat ketiga Piala Dunia 2018 tersebut.