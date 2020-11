Daftar Artis Indonesia yang Masuk Daftar 100 Wanita Tercantik 2020 versi TC Candler, Siapa Saja?

TRIBUNJABAR.ID - Sejumlah artis Indonesia masuk daftar 100 perempuan paling cantik 2020 versi TC Candler.

Mereka yang masuk daftar itu di antaranya adalah Citra Kirana, Raisa sampai Agnes Monica alias Agnez Mo

Dalam daftar The 100 Most Beautiful Women in The World 2020 versi TC Candler itu, beberapa selebritas perempuan Tanah Air bersanding dengan sejumlah artis papan atas Asia hingga Hollywood.

Nominasi yang dikeluarkan secara bertahap oleh TC Candler itu bisa dilihat melalui akun Instagram resmi @tccandler.

TC Candler sendiri adalah pencipta Annual Independent Critics.

Berikut ada sembilan nomine artis Indonesia yang masuk daftar 100 wanita tercantik, Selasa (10/11/2020):

Penyanyi Raisa Andriana

1. Raisa

Penyanyi bersuara emas, Raisa, menjadi salah satu nominate 100 wanita tercantik tahun 2020 di dunia versi TC Candler.

Ini bukan pertama kalinya bagi istri Hamish Daud itu masuk ke dalam nominasi 100 wanita tercantik versi TC Candler.

Bersaing dengan banyak selebritas lain, termasuk penyanyi Ariana Grande dan Irene Red Velvet, penggemar berharap Raisa dapat menjadi juara pertama.