Kejutan Akhir Tahun, Supermusic dan Hellprint Suguhkan WAVE DJAVA VIRTUAL CONCERT Setiap Kamis

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketika masa pendemi Covid-19 masih melanda dan semua elemen terpaksa tiarap dari segala kegiatan outdoor, Hellprint berkolaborasi bersama Supermusic memberi kejutan akhir tahun bagi para pencinta musik dengan genre beragam, termasuk genre metal underground.

Supermusic dan Hellprint siap menyuguhkan event konser musik secara daring yang diberi nama WAVE DJAVA VIRTUAL CONCERT. Event daring yang mengusung konsep virtual show ini akan disuguhkan dengan tema World Stage Experience.

Band-band utama yang akan tampil di gelaran spesial masa pendemi itu adalah ROSEMARY, JASAD, REVENGE THE FATE, BESIDE, MOONER, TARING, MARJINAL, ASEP BALON, TURTLE JR, dan JERUJI.

Lalu, ada band-band lain yang akan perform untuk mendampingi band utama, yakni; STAND HERE ALONE, HUMILIATION, GUGAT, GOREDATH, THE CRUEL, MESIN TEMPUR.

Selain itu, ada 8 band yang merupakan band-band binaan dari Supermusic yang berasal dari kota-kota di Jawa barat meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kabupaten Bandung, dan Cirebon.

Perwakilan Supermusic, Tries Pondang membenarkan bahwa suguhan WAVE DJAVA VIRTUAL CONCERT sebagai kejutan akhir tahun bagi semua Superfriends.

"Sejak awal tahun, gelaran musik Supermusic bersama Hellprint masih juga belum bisa terwujud karena kondisi masih pandemi. Maka kami membuat kejutan di akhir tahun melalui WAVE DJAVA VIRTUAL CONCERT ini," katanya saat ditemui awak media di Studio Minuz, Jalan Bojong Koneng Atas 90C, Cikutra, Kecamatan Cimenyan Bandung, Senin (2/11/2020).

Konser musik yang tidak digelar di lapangan terbuka alias hanya ditampilkan secara virtual melalui jaringan internet ini, ternyata tidak menyurutkan optimisme Supermusic maupun Hellprint Official untuk bisa mendapatkan sorotan publik.

"Saya yakin penonton akan lebih banyak. Ketika konser secara offline atau di lapangan, penonton mencapai ribuan orang, tapi konser secara online tentu bisa mencapai jutaan orang," kata Tries seraya menyebutka bahwa website Hellprint dan channel YouTube -nya memiliki viewer yang banyak.

Melalui konser virtual ini, lanjut Tries, Supermusic juga ingin memberikan suguhan kepada mereka para pencinta musik metal underground yang selama ini tidak bisa nonton di lapangan. Kini mereka bisa menikmati suguhan dari Hellprint dengan cara melihat secara daring.