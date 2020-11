Lama Hilang, Akun Instagram Nita Thalia Kembali, Malam-malam Posting Video Ini, Langsung 'Diserbu' 

TRIBUNJABAR.ID - Lama menghilang, akun Instagram Nita Thalia kembali. Beberapa waktu lalu, Nita Thalia sempat men-nonaktifkan Instagramnya.

Pada Kamis (6/11/2020) sekitar pukul 22.00 WIB, Nita Thalia memposting video perdana setelah menghilang di @nitatalia.real.

Video tersebut memperlihatkan Nita Thalia yang sedang berbaring.

Istri kedua Nurdin Ruditia yang dalam proses perceraian itu tidak mengucap satu kata pun.

Nita Thalia sempat tersenyum ke arah kamera.

Video tersebut diselipi lagu BLACKPINK - How You Like That.

Judul lagu itu juga menjadi caption postingan.

Postingan Nita Thalia setelah lama tak muncul diserbu netizen.

Mereka memuji kecantikan Nita Thalia.

Salah satu finalis KDI 2020, Haviz, juga mampir dalam kolom komentar.

Nita Thalia rela oplas karena sakit hati, sebut suaminya main serong dengan wanita lain. (Instagram/nitatalia.real)

