Deretan Ucapan Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW dalam Bahasa Inggris, Bagikan via WA atau Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Tahun ini, Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada Kamis (29/10/2020).

Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriyah.

Untuk memperingati atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada beberapa cara yang dapat dilakukan.

Satu di antara cara itu adalah dengan mengirimkan ucapan ke orang-orang terdekat via WhatsApp atau media soisal.

Bagi Anda yang ingin membagikan ucapannya, tak perlu bingung merangkai katanya.

Berikut adalah kumpulan ucapan selamat Maulid Nabi Muhammad dalam Bahasa Inggris:

1. I wish you happy and blessed Milad un Nabi (Mawlid) 2020.

2. Blessed Mawlid to everyone as we celebrate the birth of The Teacher of teachers; mercy upon mankind and all of existence; the manifestation of Love, Peace and Kindness.

3. Today, Rasulullah SAW was born. He's our last prophet, our role, our guider and helper to Jannah.

May we're always close to him as he is close to Allah and to us. Don't forget to do shalawat, akhi & ukhti