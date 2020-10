Dian Sastowardoyo Awalnya Ingin Jadi Sutradara, Hal Ini yang Membuatnya Terpeleset Jadi Artis

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Siapa yang tak kenal Dian Sastrowardoyo? Namanya melambung saat berperan menjadi Cinta di film remaja Ada Apa dengan Cinta?

Sebelum dikenal luas sebagai artis film, Dian Sastrowardoyo memiliki keinginan menjadi sutradara.

Dian Sastro mulai terjun ke dunia akting pada 1999 setelah melihat film Good Will Hunting dan Dead Poets Society.

Saat itu, Dian Sastro terinspirasi untuk membuat sebuah layar lebar seperti dua film tersebut.

"Sebenarnya saya kepikirannya bukan buat akting, tahun 1999 tuh I was really into film making," kata Dian seperti dikutip Kompas.com dari video Gita Wirjawan, Senin (26/10/2020).

Demi mewujudkan impiannya menjadi seorang sutradara, Dian Sastro akhirnya mencari jalannya sendiri.

Ia menemukan sebuah proyek pembuatan film indie berjudul Bintang Jatuh.

Baca juga: Operasi Zebra Lodaya di Kota Bandung, Pengendara Roda Dua Langgar Lalu Lintas Langsung Ditilang

"Aku magang di salah satu production film indie namanya Bintang Jatuh and I applied for asisten sutradara," ungkap Dian.

Namun, keinginan Dian menjadi astrada ditolak lantaran tim produksi sudah memiliki tiga astradara saat itu.

Alih-alih menjadi astrada, Dian malah disodori peran untuk bermain dalam film tersebut.

Dian Sastro akhirnya menerima tawaran tersebut dengan syarat ia bisa mempelajari cara membuat film.

Bintang Jatuh rupanya sukses memikat beberapa sutradara besar sehingga Dian Sastrowardoyo akhirnya ditarik membintangi film Ada Apa dengan Cinta hingga Pasir Berbisik.

"Project tersebut sukses dan akhirnya land me some roles kayak di Pasir Berbisik, AAdC, so after that aku keceburnya jadi aktor," ucap Dian. (*)

Baca juga: Mobil Dibeli dengan Uang Tabungan Pensiun Kembali Setelah Dicuri, Yasir Sujud Syukur: Alhamdulillah

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gara-gara Bintang Jatuh, Dian Sastro Tercebur Jadi Aktris"