Cara Streaming Game di YouTube Lewat HP, Buat yang Mau Berkarier Jadi Streamer Wajib Tahu!

TRIBUNJABAR.ID - Salah satu profesi di dunia game yang cukup menjanjikan adalah menjadi seorang streamer.

Streamer dapat diartikan sebagai seseorang yang menyiarkan secara langsung permainan saat dirinya sedang bermain game.

Alhasil, penonton siaran langsung tersebut dapat melihat secara langsung sehebat apa kemampuan si streamer itu dalam bermain game tertentu.

Di Indonesia, kebetulan game yang saat ini sangat populer adalah mobile game atau game di smartphone.

Selain PUBG Mobile dan Mobile Legends, kini ada juga Among Us dan League Of Legends : Wild Rift yang tenagh naik daun.

Dengan menyiarkan permainan game-game terkenal, kemungkinan untuk mendapatkan banyak penonton juga lebih besar.

Di Indonesia, telah banyak sosok terkenal yang menapaki karir sebagai streamer.

Nama-nama seperti JessNoLimit, Reza Arap, TUTUTRU, Oura, Kimi Hime, dan masih banyak lainnya, pasti sudah tidak asing lagi di telinga pecinta esports tanah air.

YouTube jadi salah satu platform mereka untuk melakukan streaming game.