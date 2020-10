Permintaan Indra Priawan ke Nikita Willy setelah Menikah Jadi Istri Konglomerat: Ada Waktu Keluarga

TRIBUNJABAR.ID - Sebelum menikah, rupanya Nikita Willy dan Indra Priawan punya kesepakatan bersama.

Berhasil meminang Nikita bintang sinetron cantik, Indra Priawan punya permintaan setelah menikah.

Rupanya, Indra Priawan meminta kepada Nikita Willy agar tetap menyisihkan hari Minggu untuk dirinya.

Indra meminta kepada Nikita Willy agar tetap memiliki memiliki waktu untuk keluarga.

Baca juga: Nikita Willy, Artis Cantik Pujaan Hati Indra Priawan, Si Ratu Sinetron yang Sukses dan Populer

Hal ini diungkapkan Nikita Willy dalam acara Podcast di YouTube MOP Channel yang dipandu Jordy Onsu.

"Nanti pun setelah menikah kita udah obrolin kalau aku masih mau kerja dia (bilang) I'm okay with that, asal hari Minggu kamu punya waktu untuk keluarga," kata Nikita Willy, Selasa (4/8/2020).

Nikita mengatakan Indra Priawan tak mempermasalahkan bila ia nantinya tetap aktif di dunia entertainment.

Namun, Indra kata Nikita punya permintaan di hari Minggu ia harus memiliki waktu untuk keluarga.

Dengan permintaan itu, Nikita pun mengaku ia harus rela mengubah kebiasaannya.

"Itu yang nanti akan berubah kayak hari Minggu biasanya gue syuting, gue kan punya waktu sama keluarga," sambungnya.