Bukan dari Kalangan Artis, Ini Sosok Mantan Istri Adit yang Posisinya Akan Digantikan Ayu Ting Ting

TRIBUNJABAR.ID - Nama Adit Jayusman sedang melambung. Semua tak lain karena kedekatannya dengan penyanyi dan presenter Ayu Ting Ting.

Bukan hanya soal hubungannya dengan Ayu Ting Ting yang dikuak, namun cerita masa lalunya juga menjadi konsumsi publik.

Pria yang disebut 'menantu idaman' oleh Umi Kalsum, ibu Ayu Ting Ting itu ternyata seorang duda.

Adit Jayusman pernah menikah dan memiliki satu orang anak.

Potret Adit Jayusman jalan bergandengan tangan bersama Ayu Ting Ting. (Instagram.com/@el_qissyoufans12)

Ada fakta baru terkuak terkait Adit yakni soal mantan istrinya yakni Fatimah Saidah.

Dilansir melalui video yang diunggah di kanal YouTube Take and Give via Banjarmasinpost, Kamis (15/10/2020), sosok mantan istri dari Adit Jayusman bernama Fatimah Saidah dan berprofesi sebagai seorang dokter anak.

Memang, kedekatan putri Umi Kalsum dan Abdul Rozak itu dengan Adit membuat publik penasaran.

Kedua sahabat Ayu, Ivan Gunawan dan Ruben Onsu, juga menyebut pria yang dikabarkan datang dari kalangan konglomerat tersebut beberapa kali kedapatan menjemput Ayu setelah menjalani proses syuting yang mereka pandu bersama.

Sosok Adit berhasil menarik perhatian Ivan Gunawan lantaran kedapatan menjemput Ayu dengan berganti-ganti mobil setiap hari.

Hal tersebut seolah membuktikan perihal kabar yang menyebut bahwa Adit Jayusman merupakan seorang pria kaya raya dan putra salah satu petinggi bank swasta di Tanah Air.