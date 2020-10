Putus dari Salshadilla, Lutfi Agizal Tawarkan Cincin Tunangan Bekas Gratis, Mantan: Yuk Napas Dulu

TRIBUNJABAR.ID - Pertunangan Lutfi Agizal dengan anak Iis Dahlia, Salshadilla berakhir tak lama setelah kontroversi kata Anjay yang dipermasalahkan Lutfi.

Rupanya Lutfi Agizal diduga sudah menerima cincin pertunangan yang dikembalikan oleh Salshadilla.

Lutfi memamerkan cincin pertunangan tersebut beserta surat dalam bahasa Inggris melalui Instagram Story.

Surat tersebut berisi kata-kata perpisahan dan permintaan maaf karena hubungan mereka tidak berakhir bahagia.

Penulis surat berharap agar Lutfi Agizal bahagia walaupun mereka sudah tidak bersama.

"Dear lutfi,

I believe this belongs to you.

I hope tou'll be happy with your life.

Don't think of me, I'll live my life to it's fullest. You should too.

Sorry this didn't work out.