Pernah Merajai Trending di YouTube, Ini Lirik Cuek Milik Rizky Febian Juga Link Downloadnya

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa waktu yang lalu, penyanyi muda Rizky Febian, merilis lagu trilogi Garis Cinta. Yang pertama berjudul Cuek, kemudian disusul dengan Mantra Cinta dan Makna Cinta.

Tiga lagu tersebut muncul di papan atas barisan trending di YouTube.

Selain itu, Rizky Febian juga "membalut" lagu itu dengan kisah asmara dengan Anya Geraldine yang menjadi model di video kliopnya.

Lagu-lagu terbarunya ini berkisah tentang fase orang banyak dalam menjalani suatu hubungan.

Lagu berjudul Cuek milik Rizky Febian ini resmi dirilis pada 7 Agustus 2020.

Hingga kini, video klip Cuek Rizky Febian telah diputar 25,7 juta kali oleh penonton di YouTube bahkan sempat trending di YouTube.

Berikut lirik lagu Cuek Rizky Febian

Kadang ku kesal dengan sikapmu

Yang selalu bertanya

Mana perhatianku

Mungkin kau

Tak pernah merasakan

Apa yang aku lakukan

Di setiap pengorbananku

S'lalu jadi yang kau mau

Menjaga di setiap saat

Tapi kau tak melihatnya