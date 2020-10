Iker Casillas Sebut Cristiano Ronaldo Lebih Baik Ketimbang Lionel Messi, Ini Alasannya

TRIBUNJABAR.ID - Iker Casillas dengan jelas menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo lebih baik daripada Lionel Messi.

Mantan kiper Real Madrid itu punya penilaian sendiri soal mengapa Ronaldo lebih pantas dibilang sebagai yang terbaik.

Menurut Casillas, Messi memiliki bakat alami yang ada sejak ia lahir, sedangkan Ronaldo berjuang sangat keras hingga tahap bisa bersaing dengan Messi dan jadi salah satu pesepak bola terbaik.

Dalam interviewnya dengan ESPN, Casillas mengatakan bahwa etos kerja Ronaldo membuatnya menjadi pemain yang lebih baik.

“Cristiano selalu memiliki keinginan besar untuk menjadi yang terbaik, sejak dia masih kecil dan saya yakin dia telah mencapai itu,” kata Casillas, sebagaimana dikuitp dari SportBible.

“Jika saya harus membandingkan dia dengan Messi, apa yang telah dilakukan Cristiano lebih mengesankan karena kita semua tahu bakat yang dimiliki Messi, tetapi Cristiano bertekad dan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik.”

"Saya merasa kami beruntung bisa menikmati permainan dua pemain fenomenal.”

“Untuk orang yang tidak mengenal Cristiano, dia bisa terlihat sombong dan sombong, tapi yang terjadi justru sebaliknya,” katanya.

Baik Ronaldo dan Messi telah memenangkan sejumlah penghargaan individu yang luar biasa.

Keduanya menguasai penghargaan Ballon d’Or selama 11 tahun berturut-turut dan Messi telah memenangkan enam di antaranya.

Tahun ini telah menjadi salah satu yang terburuk dalam hal perolehan trofi pribadi, dengan tidak ada pemenang UEFA European Player of the Year ditambah Ballon d'Or dan penghargaan FIFA The Best untuk tahun 2020 telah dibatalkan.

Musim 2019/2020, Ronaldo setidaknya berhasil meraih satu trofi Liga Italia bersama Juventus.

Sementara bagi Messi, itu musim yang kering kerontang tanpa satu pun trofi.

Ronaldo sering dianggap sebagai pencetak gol terbanyak dari keduanya, tetapi menurut statistik, Messi sebenarnya lebih sering mengungguli saingannya itu terlebih jika penalti tidak dihitung dalam pencapaian mereka.

Dengan Ronaldo mencapai umur 35 dan sementara sang kapten Barcelona mencapai umur 33, mungkin waktu untuk menikmati permainan cantik keduanya sudah tak banyak lagi. (superball.id)