Video Viral Nicholas Saputra Hadang Motor Turis di Bali,Ternyata Ini Penyebabnya

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Nama aktorNicholas Saputra pasti sudah banyak dikenal terutama karena aktingnya sebagai Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta.

Belum lama ini, aktor ganteng ini kembali jadi perbincangan netizen usai aksi beraninya.

Nicholas Saputra dengan berani menghadang sepeda motor yang sedang dikendarai wisatawan asing atau turis mancanagera.

Dikutip dari Grid,Id, aktor Nicholas Saputra sempat menjadi perbincangan karena aksinya menghadang wisatawan asing yang mengendarai motor di trotoar.

Aksi Nicholas Saputra ini terekam video yang kemudian menjadi viral di sosial media.

Dalam video tersebut, pria yang diduga Nicholas Saputra itu menegur dua wisatawan asing yang berkendara di jalur pedestrian.

Saat melakukan siaran langsung Instagram bersama @thewatchco, Nicholas Saputra membenarkan bahwa itu adalah dirinya.

"Yeah, that was me (Ya Itu Aku)," kata Nicholas Saputra sambil tertawa, dikutip Kompas.com, Minggu (11/10/2020).

Bintang film Ada Apa Dengan Cinta? itu mengatakan kejadian itu terjadi di Bali.

"Itu sudah lama sebenarnya, kayaknya sudah tiga tahun yang lalu deh kejadiannya," ungkap Nicholas Saputra.

Dalam video tersebut, terlihat sepasang wisatawan asing melanggar lalu lintas dengan berkendara motor di jalur pedestrian.

Melihat kejadian tersebut, Nicholas Saputra berhenti tepat di jalur wisatawan tersebut.

Dia terlihat menegur mereka.

Kegigihan Nicholas Saputra mempertahankan jalur pejalan kaki itu membuat turis asing itu menyerah dan turun ke jalan seperti seharusnya.

Berikut ini link video obrolan Nicholas Saputra dengan akun @thewatchco https://www.instagram.com/tv/CGKfgDCFqMk/?utm_source=ig_web_copy_link