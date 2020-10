Ajun Sering Bohongi Ibu Setahun Pertama Jalin Kasih dengan Jennifer, Begini Akhirnya Dapat Restu

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Aktor Ajun Perwira sering berbohong kepada ibunya saat setahun pertama berhubungan dengan Jennifer Jill.

Dia pun membuat ibunya terkejut ketika pertama kali memberitahu dengan siapa dia berpacaran.

"Dia di mobil gini, ibunya telepon, gue cuma (buang muka), bohong lagi lu ya?" ucap Jennifer Jill. ikutip dari vlog Melaney Ricardo, Jumat (9/10/2020).

Setiap kali sedang bersama wanita yang kini menjadi istrinya itu, Ajun akan berbohong hingga membuat kesal Jennifer saat itu.

"You were lying to your mother for one year, you didn't tell her," kata Jennifer.

"Ya, kan mamaku pasti enggak setuju," kata Ajun yang akhirnya mulai terbuka pada ibunya karena serius menjalani hubungan dengan Jennifer.

Keduanya bahkan sempat berdebat tentang siapa yang lebih dulu mengajak dan meminta untuk bertemu dengan ibunya Ajun, dan bagaimana akhirnya Ajun mengenalkan Jennifer pada ibunya.

Termasuk ultimatum dari Jennifer agar Ajun tidak berbohong pada ibunya lagi.

Meminta dan mengajari Ajun cara berbicara pada ibunya.

"You tell your mother like this, satu, how could you not like me, if you don't know me, give me a chance, see me, if you don't like me, then I'm off, and I stay away from your son (Kamu bilang ibumu begini, satu, bagaimana kamu bisa tidak menyukai saya, jika kamu tidak mengenal saya. Berikan saya kesempatan, temui saya, jika kamu tidak menyukai saya, aku pergi, dan saya akan menjauh dari putramu)," kata Jennifer.