Hubungan Sudah Semakin Serius, Sule Tenyata Tak Punya Strategi Dapatkan Nathalie Holscher

TRIBUNJABAR.ID - Hubungan Sule dan Nathalie Holscher sepertinya kian serius. Bahkan, Nathalie, selain mengikuti keyakinan Sule juga semakin akrab dengan Rizky Febian dan adik-adiknya, anak Sule.

Sule mengatakan, saat melakukan pendekatan dengan Nathalie yang merupakan mantan DJ, tak punya strategi apa pun.

"Gue mah enggak memakai strategi, jalan aja nothing to lose," kata Sule saat menjadi bintang tamu di acara Okay Bos dikutip dari kanal YouTube Trans7 Official, Kamis (8/10/2020).

"Selama dia mau lebih baik, kenapa enggak? Gue menerima masa lalunya dia. Kalau dia mau ya gue mau," sambung Sule.

Bapak empat anak itu juga mengaku awalnya tidak berniat untuk cepat menikah.

"Jadi berjalan dengan seiringnya waktu ya gitu aja cepat banget mengalir," tutur Sule.

Namun, ada suatu ucapan menyentuh dari perempuan kelahiran tahun 1994 itu yang membuat Sule yakin untuk melepas status dudanya.

"Karena ada satu momen yang dia itu membuat gue yakin. Jadi dia pernah bilang, 'sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya perempuan, dia akan tetap di bawah tangan laki-laki'," ujar Sule.

Sule juga sempat mengungkapkan Nathalie mudah akrab dengan keempat anaknya.

Baru-baru ini keluarga Sule bersama Nathalie Holscher fitting baju.