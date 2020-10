Daftar Game Terbaru 2020 yang Bisa Kamu Coba, dari Game Legendaris Super Mario Bros hingga FIFA 21

TRIBUNJABAR.ID - Kabar gembira bagi para gamers. Berikut ini daftar lengkap game baru yang rilis pada Oktober 2020 ini.

Mulai dari game legendaris seperti Super Mario Bros dan Crash Bandicoot, hingga game favorit banyak orang, FIFA 21 dan Watch Dogs Legion.

Terdapat beberapa nama populer yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat awam, terlebih gamers itu sendiri.

Bukan hanya generasi muda, dunia game menjadi dunia yang dimiliki hampir di semua umur, meskipun memiliki klasifikasi dari kategori permainan.

Berikut ini daftar lengkap game baru yang akan rilis pada Oktober 2020, dirangkum dari Gamespot.

- 1 Oktober - Super Mario Bros. 35 (Nintendo Switch)

- 2 Oktober - Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS4, Xbox One)

- 2 Oktober - Star Wars Squadrons (PS4, Xbox One, PC)

- 6 Oktober - Baldur's Gate III (PC)