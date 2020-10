Amanda Rawles Anggap Karier dan Pendidikan Harus Jalan Seimbang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

Siapa yang tak kenal dengan artis cantik Amanda Rawles? Sejak masih duduk di bangku sekolah, ia sudah sering tampil di layar kaca televisi.

Ketika beranjak dewasa, Amanda Rawles pun seringkali tampil di layar lebar dengan sejumlah film yang cukup dikenal.

Sebut saja Dear Nathan, Jailangkung, The Perfect Husband, Something In Betwen, Bebas, dan masih banyak lagi.

Artis berdarah campuran Australia dan Indonesia ini telah meniti karier sejak berusia 12 tahun.

Sejak saat itu, Amanda memang sudah mengikuti home schooling untuk bisa membagi waktunya dalam berkarier.

Di acara peluncuran Wardah Scholarship Program di Wardah Beauty Fest, Amanda Rawles mengatakan, bagi dirinya pendidikan dan karier bisa dijalankan secara seimbang.

"Sejak SMA aku sudah mulai home schooling dan sekarang menempuh kuliah di Australia secara online. Menurutku karier dan pendidikan itu saling melengkapi satu sama lain. Dari karier aku banyak belajar dan aku terapkan di pendidikan," ujar Amanda, Minggu (4/10/2020).

Menurut Amanda Rawles, dari kedua hal ini, ia mendapatkan perspektif baru dan membantunya untuk berpikir kritis.

Adik dari Annisa Rawles ini mengatakan, melalui pendidikan ia bisa mengembangkan wawasan dan melatih dirinya untuk berpikir dan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab.