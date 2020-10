VIDEO Kimi Show Lagu Ngehits Tutorial Gitar Gampang, Lagu (Dealova - Once Mekel)

Tutorial gitar gampang lagu Dealova ini mengungkap betapa sulitnya lagu ini dimainkan. Namun dengan tutorial gutar gampang dari Kimi Show bisa memberi petunjuk untuk memainkan gitarnya.



Dealova merupakan soundtrack film berjudul sama yang dirilis pada 2005 silam.



Komposisi lagu Dealova dianggap mampu mewakili film bertema drama romansa tersebut.



Once Mekel berhasil mengisi 'ruh' dalam lagu cinta ini.



Lagu ini merupakan ciptaan Opick yang biasa membawakan lagu religi.



Lirik Lagu Dealova



Penyanyi Once Mekel

Pencipta Opick



Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu

Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu

Karena langkah merapuh tanpa dirimu

Oh, karena hati telah letih



Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh

Aku ingin kau tahu bahwa 'ku selalu memujamu

Tanpamu sepinya waktu merantai hati

Oh, bayangmu seakan-akan



Kau seperti nyanyian dalam hatiku

Yang memanggil rinduku padamu

Seperti udara yang kuhela kau selalu ada



O-o-o-o-oh ...



Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang

Tanpa dirimu aku merasa hilang

Dan sepi



Kau seperti nyanyian dalam hatiku

Yang memanggil rinduku padamu

Seperti udara yang kuhela kau selalu ada



Kau seperti nyanyian dalam hatiku

Yang memanggil rinduku padamu

Seperti udara yang kuhela kau selalu ada



Sumber: Musixmatch

Penulis: Januar Pribadi

Video Editor: Wahyudi Utomo