Jadwal Sepak Bola Malam Ini, Inter Milan, Real Madrid, dan Manchester United Siap Berlaga

Jadwal sepak bola malam ini bakal diramaikan klub-klub besar bertanding, seperti Inter Milan, Real Madrid, dan Manchester United.

Semua pertandingan tersebut bakal tayang Rabu (30/9) malam hingga Kamis (1/10/2020) dini hari nanti.

Akan tersaji banyak pertandingan dari Liga Italia, Spanyol hingga Carabao Cup yang dapat disaksikan Live Bein Sports dan Mola TV selaku pemegang hak siar.

Di antaranya pertandingan Liga Italia antara Benevento vs Inter Milan, Liga Spanyol Real Madrid vs Valladolid, hingga Carabao Cup Brighton vs Manchester United.

Liga Italia

Pertandingan tunda pekan perdana Liga Italia akan mempertemukan Benevento vs Inter Milan, Rabu (30/9/2020) malam.

Duel Benevento vs Inter Milan akan berlangsung di Stadio Ciro Vigorito, mulai pukul 11.00 WIB Live Bein Sports 2 dan Vidio.com.

Antonio Conte akan dihadapkan pertandingan menegangkan melawan rekan setimnya, Filippo Inzaghi.

Ia pun tak sabar memimpin Inter Milan melawat ke markas Benevento guna berjumpa Inzaghi.

Mantan pelatih Chelsea tersebut juga memuji kualitas Inzaghi yang sukses membawa Benevento promosi ke kasta Liga Italia dengan predikat tim juara Serie B.