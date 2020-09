Ini "Otak" All New NMAX 155 Connected/ABS

Sejak pertama kali diluncurkan, All New NMAX 155 Connected/ABS langsung mendapatkan respon yang baik dari konsumen.

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – Sejak pertama kali diluncurkan, All New NMAX 155 Connected/ABS langsung mendapatkan respon yang baik dari konsumen. Pasalnya, motor yang menyandang gelar Bike of The Year 2020 ini (versi Tabloid Otomotif) menyuguhkan banyak pembaruan yang dapat membuat aktivitas berkendara menjadi lebih menyenangkan.

Tidak tanggung-tanggung, pembaruan dilakukan di berbagai sektor. Mulai dari desain, performa mesin, maupun fitur dan teknologi yang menjadi lebih modern.

Dari seluruh pembaruan yang terdapat pada motor, sisi fitur dan teknologi menjadi yang paling banyak menyedot perhatian publik, yaitu Communication Control Unit (CCU)* yang dapat menghubungkan smartphone pengendara dengan sepeda motor melalui aplikasi Y-Connect**.

Perangkat CCU inilah yang mejadi ‘Otak’ dari All New NMAX 155 Connected/ABS dalam memberikan beragam informasi terkait data berkendara dan kondisi sepeda motor ke smart phone pengguna melalui koneksi nirkabel (bluetooth).

Seperti fitur terkait pengaturan waktu penggantian oli mesin motor berdasarkan kilometer ataupun hari, tampilan pada Revs Dashboard yang lebih menarik, hingga adanya fitur Rank yang menghibur bagi konsumen dalam menikmati aktivitas berkendaranya.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu konsumen yaitu Michel Gilang Widjaya (33), dimana ia memiliki pengalaman terkait penggunaan aplikasi Y-Connect yang dinilai semakin memudahkannya dalam mendapatkan informasi terkait All New NMAX 155 Connected/ ABS miliknya.

“Banyak benefit yang saya dapatkan dari penggunaan aplikasi Y-Connect, khususnya untuk mengetahui informasi tentang motor. Seperti informasi terkait penggantian oli mesin, saya melakukan penggantian oli saat servis pertama itu berdasarkan notifikasi dari aplikasi.

Fitur lain yang juga membantu adalah notifikasi panggilan dan pesan masuk, serta konsumsi bahan bakar. Apalagi sekarang ada fitur baru (Rank), yang membuat saya jadi lebih terdorong untuk berkendara secara lebih smart atau efisien,” ungkap pria yang akrab disapa Gilang.

Untuk informasi lebih lanjut terkait aplikasi Y-Connect, silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indoensia di

https://www.yamaha-motor.co.id/all-new-nmax/

*Hanya terdapat pada All New NMAX 155 Connected/ABS

**Hanya dapat dihubungkan dengan type All New NMAX 155 Connected/ABS



Link download aplikasi:

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yamahamotor.yamahamotorcycleconnect.sccu

App Store: https://apps.apple.com/app/id1495921872