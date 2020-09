Antisipasi Hengkangnya Xherdan Shaqiri, Liverpool Yakin Dapatkan Ousmane Dembele dari Barcelona

The Sun

TRIBUNJABAR.ID - Juara Premier League, Liverpool, diberitakan masih ingin mendatangkan satu pemain lagi sebelum bursa transfer ditutup. Mereka mencoba untuk mengamankan jasa Ousmane Dembele dari Barcelona.

Memasuki musim 2020/21, Liverpool menambah sejumlah amunisi untuk timnya. Sejauh ini sudah ada tiga pemain yang merapat, yaitu Kostas Tsimikas, Thiago Alcantara, dan Diogo Jota.

The Reds kabarnya ingin punya tim yang lebih kuat agar bisa dominan di semua kompetisi yang mereka ikuti. Alhasil, Juergen Klopp ingin mendatangkan satu pemain lagi.

• CATAT! 3 Pertandingan Penting Akhir Pekan Ini, Salah Satunya Liverpool vs Arsenal

Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, dalam Here We Go Podcast membeberkan bahwa Liverpool tengah mengincar Ousmane Dembele.

Perkuat Sektor Sayap

Menurut laporan tersebut, Juergen Klopp tengah membutuhkan winger baru di timnya.

• Timnya Dibantai Liverpool 2-7, Pelatih Lincoln City Dipuji Begini Oleh Juergen Klopp

Ia memiliki kekhawatiran bahwa ada wingernya yang bakal hengkang. Ia adalah Xherdan Shaqiri, yang dirumorkan tidak bahagia di Liverpool.

Itulah mengapa ia ingin mendatangkan Dembele untuk mengover posisi tersebut.

Pede Dapat

Menurut laporan Romano itu, Juergen Klopp cukup pede bisa mendapatkan jasa Dembele.

Ia tahu sang winger tidak masuk dalam rencana Ronald Koeman sehingga ia mencoba untuk merayu sang winger pindah ke Merseyside.

Klopp berencana meminjam sang pemain terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman.

Bakal Sulit

Namun Romano juga mengklaim bahwa Klopp bakal sulit mendapatkan Dembele.

Sang winger disebut masih ingin bertahan di Barcelona dan ia siap berjuang untuk memperoleh tempatnya di skuat Los Azulgrana. (bola.net)