Penggemar K-Pop, Grup BTS Akan Sampaikan Pesan Soal Covid-19 di Sidang PBB Ke-75 Secara Virtual

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penggemar K-Pop terutama Grup idol BTS, grup asal Korea Selatan ini akan menjadi salah satu pembicara istimewa pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB.

Dikutip dari Soompi, Selasa (22/9/2020), kepastian BTS bakal jadi pembicara tersebut diumumkan oleh Unicef Korea.

“Pesan tentang harapan dari BTS akan disebarkan ke seluruh dunia pada pertemuan tingkat tinggi dari Group of Friends of Solidarity for Global Health Security pada 23 September pukul 10 malam waktu Korea,” kata organisasi itu melalui keterangan resmi.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, BTS diundang menjadi pembicara oleh Group of Friends of Solidarity for Global Health Security untuk membicarakan kesulitan yang dihadapi generasi mendatang karena Covid-19.

Organisasi itu diluncurkan di Korea Selatan pada 2020 untuk mendiskusikan masalah-masalah kesehatan.

Group of Friends of Solidarity for Global Health Security beranggotakan 40 negara dan saat ini dipimpin oleh Korea Selatan, Denmark, Sierra Leone, Qatar, dan Kanada.

Ini merupakan kali kedua BTS berbicara di Majelis Umum PBB.

Pada 2018, BTS berpidato pada peluncuran kampanye Generation Unlimited Unicef.

BTS diketahui sudah bekerja sama dengan Unicef sejak tahun 2017.

Saat itu, BTS digandeng untuk kampanye “Love Myself” dengan tujuan mengakhiri kekerasan terhadap kaum muda.

Namun, karena pandemi Covid-19, rapat-rapat Majelis Umum PBB tahun ini akan diadakan secara virtual dan pidato telah direkam sebelumnya.

