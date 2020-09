Grup K-Pop BTS Raih Rekor Dunia Lewat Lagu Dynamite

GRUP K-Pop BTS kembali menunjukkan kesuksesannya dengan memecahkan rekor baru di Guinness World Records. Lagu terbaru BTS, Dynamite menjadi yang paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama di YouTube.

Dynamite adalah lagu teranyar BTS yang sepenuhnya dinyanyikan dalam bahasa Inggris. Menurut angka yang tercatat oleh YouTube, video musik Dynamite yang rilis 21 Agustus lalu telah ditonton 101,1 juta kali dalam 24 jam pertama.

Angka tersebut menorehkan rekor baru di Guinness World Records. BTS pun menjadi artis dengan Most Viewed YouTube Video in 24 Hours, kemudian Most Viewed YouTube Music Video in 24 Hours, dan Most Viewed YouTube Music Video in 24 Hours by a K-Pop group.

Tiga rekor baru BTS ini diumumkan Guiness Worlds Records melalui akun Twitternya pada Kamis (3/9/2020). BTS pun menggeser grup K-Pop BLACKPINK dari YG Entertainment.

Pada Juni 2020, BLACKPINK mendapatkan tiga rekor tersebut dengan lagu How You Like That. Sebelum BLACKPINK, rekor-rekor tersebut didapatkan oleh BTS dengan lagu Boy With Luv kolaborasi bersama Halsey.

Rekor lain yang BTS sabet di Guinness World Records Titles adalah album terlaris di Korea Selatan, konser musik live-streaming yang paling banyak ditonton, dan interaksi paling banyak di Twitter. Selamat untuk BTS!

Menurut Guinness World Records, mereka sedang menunggu konfirmasi resmi dari YouTube untuk angka jumlah penonton Premier tersebut. Sementara Dynamite mencetak sejarah baru dengan duduk di peringkat satu Billboard Hot 100.

BTS baru saja memborong banyak kemenangan dari acara penghargaan MTV Video Music Awards 2020. Grup asal agensi Big Hit Entertainment ini juga tengah bersiap merilis album terbarunya di tahun ini. (kontan)