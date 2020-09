Ingin Makan di Luar Rumah Saat Pandemi? Ini Tips Aman Makan di Restoran

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penularan virus bisa terjadi dimana-mana, salah satunya ditempat makan seperti restoran.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, baru-baru ini klaster restoran mulai merebak di beberapa kota di Indonesia. Sebut saja klaster restoran di Krobokan, Semarang, Jawa Tengah yang mengakibatkan 20 orang pengunjungnya positif COVID-19.

Diikuti klaster restoran di Bogor dan Probolinggo. Sementara itu, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah.

Dengan munculnya klaster restoran tentu membuat masyarakat jadi lebih waspada agar tidak tertular COVID-19 saat menyantap makanan di restoran.

Keberadaan klaster restoran ini tentu menimbulkan kekhawatiran terlebih saat ini Indonesia sedang memasuki era new normal.

Agar tidak tertular dan terhindar dari COVID-19 berikut tips yang bisa kita lakukan saat makan di restoran.

1. Pilih restoran berventilasi baik atau ruang terbuka Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Columbia berjudul Could a New Ultraviolet Technology Fight the Spread of Coronavirus? menjelaskan bahwa sinar matahari adalah disinfektan alami yang berfungsi melawan virus, bakteri dan Covid-19, sehingga pastikan restoran yang dikunjungi memiliki ventilasi dan ruang terbuka.

2. Jangan menyentuh perabotan sembarangan Usahakan untuk tidak menyentuh perabotan sembarangan. Misalnya, menyentuh perabotan pada meja pembayaran.

Selain itu, ketika mengantre memesan makanan, jangan terlalu dekat dengan orang lain atau pastikan untuk selalu menjaga jarak minimal 2 meter.

Cuci tangan atau gunakan hand sanitizer saat menerima makanan dari pelayan restoran.