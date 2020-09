Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Everton vs West Bromwich, Manchester United vs Crystal Palace

Jadwal Liga Inggris memasuki pekan ke-2. Pertandingan yang akan digelar Sabtu (19/9/2020) adalah Everton vs West Bromwich, Leeds United vs Fulham, dan Manchester United vs Crystal Palace.

Tiga pertandingan ini bisa disaksikan lewat Mola TV secara live.

Liga Inggris pekan ke-2 akan dibuka dengan pertandingan antara Everton yang akan menjamu tim promosi West Bromwich Albion di Goodison Park, Sabtu (19/9/2020).

Everton membuka Liga Inggris dengan hasil memuaskan usai menang atas Tottenham Hotspur dengan skor 0-1 di White Hart Lane pada pekan sebelumnya.

Hadirnya James Rodriguez, benar-benar memberikan pengaruh positif terhadap permainan Everton musim ini, terlebih dengan adanya Richarlison yang nampak nyaman dengan kehadiran gelandang asal Kolombia tersebut.

Di kubu tim tamu, mereka baru saja dikalahkan oleh Leicester City dengan skor 0-3 pada pekan pembuka, dan tentu bukan hal mudah mengalahkan tim yang sedang on fire seperti Everton dalam laga tandang.

Setelahnya, ada pertandingan seru antara dua tim promosi, Leeds United menghadapi Fulham di Ellan Road.

Bagi Leeds United, mereka sudah membuktikan kualitas mereka dengan memberikan perlawanan sengit kepada sang juara bertahan, Liverpool pada pekan perdana.

Kini, Leeds United akan kedatangan sesama tim promosi, Fulham yang baru saja dihajar 0-3 oleh Arsenal.

Tentu, pertandingan ini akan berjalan sengit, dengan musim lalu keduanya saling mengalahkan di Championship Division.

• Fakta Menarik AC Milan di Liga Italia 2020/2021, Zlatan Ibrahimovic Jadi Pembeda