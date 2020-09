Kata-kata Cinta BCL untuk Mendiang Ashraf Sinclair, Bikin Sedih dan Msngharukan

TRIBUNJABAR.ID - Bunga Citra Lestari alias BCL membuat postingan mengharukan untuk mendiang Ashraf Sinclair.

Ia mengucapkan selamat ulang tahun di hari ulang tahun Ashraf Sinclair.

Seperti diketahui, Ashraf Sinclair lahir pada 18 September 1978. Namun, ia meninggal pada 18 Februari 2020.

Walaupun sosoknya telah tiada, BCL tetap mengingat hari spesial mendiang suaminya.

Ia menuliskan kata-kata cinta yang bikin sedih tapi mengharukan melalui Instagram.

Berikut ini isi postingan Bunga Citra Lestari.

"Thank you for making me believe that i am worthy of love..

Since you're gone

I need to be you.. Someone who loves me, someone who believes in me..

Your words are powerful, and I finally see it..

I am going to love me, like you love me..