INI Jadwal La Liga 2020/2021 Pekan Kedua: Ada Real Sociedad vs Real Madrid

TRIBUNJABAR.ID - Akhir pekan ini, La Liga musim 2020/21 memasuki pekan kedua. Rencananya, akan ada tujuh pertandingan yang bakal digelar mulai Sabtu malam hingga Selasa dini hari WIB.

Pekan kedua akan dibuka dengan laga Getafe vs Osasuna. Setelah itu, Villarreal bakal menjamu Eibar.

Pimpinan klasemen Valencia akan berkunjung ke markas Celta Vigo. Di laga lain, Granada akan menerima kunjungan Deportivo Alaves.

Sama seperti Barcelona, Atletico Madrid juga belum akan bermain di pekan kedua, akhir pekan ini. Pertandingan mereka kontra Levante, juga Sevilla vs Elche, ditunda.

Semua live streaming La Liga pekan ini bisa disaksikan di aplikasi dan situs Vidio. Berikut jadwal lengkapnya. (bola)

Jadwal La Liga Pekan Ke-2

Sabtu, 19 September 2020

02:00 WIB Getafe vs Osasuna (beIN 1)

21:00 WIB Villarreal vs Eibar (beIN 1)

Minggu, 20 September 2020

02:00 WIB Celta Vigo vs Valencia (beIN 1)

21:00 WIB Huesca vs Cadiz

23:30 WIB Granada vs Deportivo Alaves (beIN 1)

Senin, 21 September 2020

02:00 WIB Real Sociedad vs Real Madrid (beIN 1)

Selasa, 22 September 2020

02:00 WIB Real Betis vs Real Valladolid (BeIN 1)