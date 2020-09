Yamaha All New XSR 155 Bergaya Vintage, Disukai Kaum Milenial dan Gen Z

Sepeda motor bergaya vintage, Yamaha All New XSR 155

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Motor bergaya vintage menjadi idaman anak muda milenial dan gen Z saat ini.

Tidak hanya digunakan sebagai kendaraan sehari-hari, tetapi jenis motor yang kece ini memberikan kesan 'keren' kepada penggunanya.

Bagi Anda pencinta motor vintage, hadirnya motor Sport Heritage dari Yamaha yang mengusung konsep Born to be Free, All New XSR 155 tentu bagaikan mainan baru yang ingin dimiliki.

Yamaha All New XSR 155 adalah simbol atas ekspresi tren gaya hidup dan refleksi dari nilai kreativitas tanpa batas.

Dihubungi Tribun Jabar pada Senin (14/9/2020), Chief Yamaha DDS II Jawa Barat, Hendri Kartono Budianto, mengatakan dengan All New XSR 155 diyakini mampu menyuguhkan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan.

"Yamaha All New XSR 155 menghadirkan perpaduan nilai warisan masa lalu serta sentuhan teknologi masa kini," ujar Hendri.

Melalui tampilan desain motor berkonsep sport heritage yang tak lekang oleh waktu, Yamaha XSR 155 memiliki fitur berkendara moderen, serta performa mesin yang andal dan bertenaga.

Tampilan klasik moderen pada All New XSR 155, diwujudkan melalui beberapa sentuhan di berbagai sektor.

Keunikan Yamaha All New XSR 155 ini memiliki model tangki Drip-Shaped yang mampu mendukung kenyamanan saat berkendara.