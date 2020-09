Kelebihan Via Vallen Dibandingkan Artis Lain Menurut Rhoma Irama, Namanya Dikenal tapi Masih Begini

TRIBUNJABAR.ID - Nama Via Vallen sudah dikenal. Ia merupakan salah satu pedangdut yang berciri khas seperti anak muda.

Via Vallen kerap tampil tanpa goyangan senonoh. Pakaian yang ia kenakan juga sesuai dengan image-nya yang kekinian.

Hal itu ternyata juga disadari oleh seniornya di musik dangdut, Rhoma Irama.

Rhoma Irama yang kini berduet dengan Via Vallen di lagu 'Cuma Kamu' memuji kepribadian pedangdut asal Jawa Timur itu.

Meski sudah terkenal hingga taraf nasional, Via Vallen masih saja sederhana.

Raja Dangdut itu menilai Via Vallen memiliki kepribadian sederhana dibandinkan artis lainnya.

Hal itu terlihat saat Via Vallen bernyanyi di panggung besar.

Kostumnya saat bernyanyi sederhana dibanding rekan-rekan artis lainnya.

"Saya suka kepribadiannya Via Vallen, Via yang sudah punya nama besar ternyata sederhana. Kalau kita lihat bagaimana dia menggunakan kostum dalam stage-stage yang formal stage besar disitu kelihatan Via paling sederhana diantara teman-teman seniman yang lain, jadi itu sesuatu lain yang dimiliki oleh Via," ungkap Rhoma Irama dalam konferensi pers perilisan lagu 'Cuma Kamu', Jumat (11/9/2020), dikutip dari Tribunnes.