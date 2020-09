Info Diskon Makanan Selama Akhir Pekan 12-13 September Ini, dari Richeese, A&W, Wendy's, hingga KFC

TRIBUNJABAR.ID - Di akhir pekan ini, Anda bisa berburu diskon untuk beberapa produk makanan lho.

Ada beberapa produk makanan ternama yang menawarkan diskon selama akhir pekan, Sabtu-Minggu 12-13 September 2020 ini.

Dihimpun TribunJabar.id dari Instagram @info_diskon, berikut ini adalah info diskon di akhir pekan:

1. Richeese

SPECIAL PRICE 3 COMBO!!

Weekend lebih seru dengan PROMO Special Price 3 Combo: Combo 1 Fire Chicken, Combo Mala Chicken, dan Combo Fire Chicken Strips. Tambah menu lain juga bisa: Fire Burst, Potato Pompom, Fruitarian Tea, Fire Chicken Strips atau Richoco Ice Cream Cup.



Syarat & Ketentuan:

1. Promo berlaku 12 September 2020, mulai pukul 10.00 s.d 17.00.

2. Berlaku di seluruh outlet RF.

3. Promo hanya berlaku Dine In, Take Away dan Drive Thru.