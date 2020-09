Foto-foto Cantiknya Chef Marinka Jadi Pengantin, Dinikahi Bule Ganteng Peter Lufting

TRIBUNJABAR.ID - Kini Chef Marinka sudah melepas masa lajangnya. Ia menikah dengan Peter Lufting.

Melalui Instagram, Chef Marinka pun membagikan foto-foto pernikahannya.

Ia terlihat bahagia dan tersenyum lebar sambil memeluk pria yang menjadi suaminya.

Pada foto itu, Chef Marinka terlihat cantik mengenakan busana pengantin.

Berikut ini foto-foto yang dibagikan Chef Marinka di Instagram.

Foto 1

Foto pernikahan Chef Marinka (Instagram/rinrinmarinka)

Foto 2

Chef Marinka dinikahi Peter Lefting (Instagram/rinrinmarinka)

Berikut ini isi postingan Chef Marinka.

"GOD is never late, nor He is ever early.

He is always on time and His time is always perfect.

Trust His timing and all will be beautiful.

Ecc 3:11