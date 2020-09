Acara Televisi Hari Ini Jumat 11 September 2020, dari TransTV hingga RTV

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Informasi lengkap mengenai jadwal acara televisi hari ini, Jumat 11 September 2020.

Informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari TransTV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, MNC TV, TVRI, RTV

Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah televisi nasional untuk menemani waktu Anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.

Bioskop TransTV akan menghadirkan film Arsenal dan film The Last Day On Mars

Big Movies GTV akan menayangkan Big Movies: Ana Maria in Novela Land (2015 – Edy Ganem, Michael Steger, Juan Pablo Gamboa)

Net TV pukul 21.00 WIB pertandingan timnas Indonesia U-19 vs Arab Saudi U-19

ANTV menayangkan fil Bolywood berjudul Kabhi Alvida Naa Kehna (2006 – Shah Rukh Khan, Rani Mukerji, Amitabh Bachchan)

RCTI akan tayangkan film 22 Menit (2018 – Ario Bayu, Ade Firman Hakim, Ardina Rasti)

*) Disclaimer: Jadwal dan acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing stasiun televisi.

Berikut acara televisi Jumat 11 September 2020:

Jadwal TVRI